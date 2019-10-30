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Зеленский назвал три этапа окончания войны на Донбассе

Зеленский назвал три этапа окончания войны на Донбассе - Фото
Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)
30.10.2019, 11:43

Президент подчеркнул, что "на пути к завершению войны и установлению мира нужно пройти три главных этапа"

Президент Владимир Зеленский назвал три этапа для окончания войны на Донбассе - прекращение огня, примирение граждан и безопасная реинтеграция. Об этом он заявил сегодня на форуме в Мариуполе.

По его словам, международный опыт вооруженных конфликтов и войн свидетельствует о том, что на пути к завершению войны и установлению мира нужно пройти три главных этапа. Первый этап - это завершение горячей стадии и прекращение огня.

"Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время", - сказал он.

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Второй неотъемлемый этап - это примирение.

"Примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы зажили раны? Может ли быть вообще такая ситуация, когда в одном купе поезда когда-нибудь сможет спокойно ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях?" - спросил президент.

Он подчеркнул, что это очень сложный, "нейрохирургический процесс". "Это как держать спички возле открытой канистры с бензином. Одно неосторожное движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта", - отметил он.

Третий этап - безопасная реинтеграция, не на бумаге, а в реальности. По его словам, есть множество мировых примеров, когда острую стадию конфликта удавалось прекратить, и даже произошло частичное примирение, но не произошло главного - возвращения территорий, потому что они остались в другом статусе и не вернулись в состав того или иного государства.

"Устраивает ли такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос риторический", - сказал он.

Зеленский уточнил, что эти три этапа придется пройти всем вместе - государству, обществу, каждому гражданину Украины.

  • 14 октября Зеленский, поздравляя в Донбассе украинских военных с Днем защитника Украины, сказал, что оккупация Крыма и война в Донбассе стали "шоковой терапией" для украинцев.

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Владимир Зеленский война Донбасс мариуполь форум этапы
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