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Зеленский обозначил приоритеты при возвращении Донбасса и Крыма

Зеленский обозначил приоритеты при возвращении Донбасса и Крыма - Фото
Владимир Зеленский на пресс-марафоне
10.10.2019, 13:24

Избрание дипломатического пути президент объяснил нежеланием терять людей на войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что он против силового возвращения Донбасса и Крыма, потому что его первый приоритет - человеческая жизнь, а уже второй - территории. Об этом он сказал сегодня в ходе пресс-марафона, комментируя реплику журналиста, что его предшественник не решился назвать войну войной и есть ли смысл в военном положении.

"Я шел как президент мира, я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет: с этого дня у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем военными свои территории, и нам не все равно, сколько людей погибнет, но мы готовы, чтобы вернуть свою землю, на прямые военные действия на оккупированных территориях", - сказал он.

По его словам, так же пришлось бы идти войной на Крым при том, что "армия не готова". Зеленский отметил, что не готов терять украинцев на войне, "поэтому избран дипломатический путь".

"Если мы говорим о людях и территориях, то первый приоритет - люди, второй приоритет - территории. Я хочу попробовать благодаря минскому и нормандскому форматам найти шаги. Я не хочу пугать наших людей", - подчеркнул Зеленский.

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