Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

10 000 человек. Полиция Киева рассказала, как проходит вече: фото

10 000 человек. Полиция Киева рассказала, как проходит вече: фото - Фото
Полиция на вече в Киеве (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
06.10.2019, 15:12

Сообщается, что в столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости

В Киеве на вече "Остановим капитуляцию", которое проводится на Майдане Независимости, пришли около 10 000 человек. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что за порядком на акции следят 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащие Национальной гвардии.

Сообщается, что в столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости.

По данным полиции, нарушений не зафиксировано.

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед

Напишите нам
киев формула штайнмайера вече
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 