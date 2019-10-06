10 000 человек. Полиция Киева рассказала, как проходит вече: фото

Полиция на вече в Киеве (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В Киеве на вече "Остановим капитуляцию", которое проводится на Майдане Независимости, пришли около 10 000 человек. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что за порядком на акции следят 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащие Национальной гвардии.

Сообщается, что в столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости.

По данным полиции, нарушений не зафиксировано.

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