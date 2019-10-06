"Остановим капитуляцию". В Киеве проходит вече: видео-трансляция

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Организаторы призвали не использовать эту общественную акцию в партийных интересах

Сегодня, 6 октября, в Киеве на площади Независимости, проходит вече "Остановим капитуляцию". Прямую трансляцию в места событий ведет Радио Свобода.

Отмечается, что поводом для проведения мероприятия организаторы назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией - такие как формула Штайнмайера и особый статус для Донбасса".

Сообщается, что организаторы, которые анонсировали проведение вече через социальные сети, указали, что это общественная акция и призвали не использовать событие в партийных интересах.

Отмечается, что на вече планируется выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий.

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Теги: Донбасс, киев, формула штайнмайера, вече
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