"Остановим капитуляцию". В Киеве проходит вече: видео-трансляция

Сегодня, 6 октября, в Киеве на площади Независимости, проходит вече "Остановим капитуляцию". Прямую трансляцию в места событий ведет Радио Свобода.

Отмечается, что поводом для проведения мероприятия организаторы назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией - такие как формула Штайнмайера и особый статус для Донбасса".

Сообщается, что организаторы, которые анонсировали проведение вече через социальные сети, указали, что это общественная акция и призвали не использовать событие в партийных интересах.

Отмечается, что на вече планируется выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий.

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед