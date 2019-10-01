На Майдане собрались протестующие из-за решения Зеленского: фото

Протестующие на Майдане 1 октября (Фото: facebook.com/olarhat)

Вечером в Киеве более пятисот человек собрались на Майдане Независимости. Люди держат национальные желто-голубые флаги и флаг крымскотатарского народа. Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции говорят, что пришли на митинг спонтанно после того, как узнали о согласовании Украиной в Минске формулы Штайнмайера.

Отмечается, что среди митингующих есть народные депутаты, в частности, от фракции Европейская солидарность.

"Люди сами выходят, я тоже сам пришел, потому что бороться за Крым невозможно без сильной, устойчивой, уверенной Украины", - заявил народный депутат, один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он подчеркнул, что "единой формулой", которая должна быть на всех без исключения переговорах, должно быть "жесткое отстаивание защиты интересов Украины, чтобы Россия убралась с наших территорий".

У стелы Независимости активисты установили полуметровую искусственную елку с надписью: "Зе, вам ЙОЛКА".

Сообщается, что ситуация на Майдане спокойная, люди обсуждают друг с другом возможные угрозы согласования формулы Штайнмайера.

Фото: facebook.com/v.gaydukevich

Фото: twitter.com/vital_ovchar

Фото: twitter.com/vital_ovchar

Фото: facebook.com/olarhat

Сегодня Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера .

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