Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина согласилась с формулой Штайнмайера - Зеленский

Украина согласилась с формулой Штайнмайера - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 19:09

Условие президента: войска РФ должны быть выведены, захваченный Россией участок границы - передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет

Сегодня, 1 октября, на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская делегация согласилась с формулой Штайнмайера. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня были устранены последние преграды на пути к проведению саммита нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем знать уже даты", - сказал Зеленский.

Далее президент заявил, что хочет отдельно поговорить о самой большой "страшилке" последних недель - формуле Штайнмайера.

"Это одно, в принципе, два предложения - что это такое. Временный закон про особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон про особый статус Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии... пожалуйста... сейчас очень важно... при условии, когда там состоятся выборы, местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, уважаемые, означает уважаемые журналисты и наши зрители, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", - сказал Зеленский.

"И еще очень важный момент: закон об особом статусе Донбасса действует (вы знаете, что он есть) действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который разработает парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции", - продолжил президент.

На прямой вопрос, подписали ли формулу Штайнмайера, Зеленский сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету".

На вопрос о дате выборов президент ответил: "Даты? Дат нет. Сейчас мы говорим о встрече в нормандском формате. О датах (местных выборов в ОРДЛО) сейчас не идет речь".

Президент также заявил, что есть условие. Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все войска РФ должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы - передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

Читайте также: Формула Штайнмайера. Пристайко сказал, на что согласилась Украина

Читайте также: Бессмертный показал текст, который навязывают Киеву по Донбассу

Напишите нам
Владимир Зеленский Донбасс формула штайнмайера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 