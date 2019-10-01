Украина согласилась с формулой Штайнмайера - Зеленский

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 1 октября, на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе украинская делегация согласилась с формулой Штайнмайера. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня были устранены последние преграды на пути к проведению саммита нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем знать уже даты", - сказал Зеленский.

Далее президент заявил, что хочет отдельно поговорить о самой большой "страшилке" последних недель - формуле Штайнмайера.

"Это одно, в принципе, два предложения - что это такое. Временный закон про особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон про особый статус Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии... пожалуйста... сейчас очень важно... при условии, когда там состоятся выборы, местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, уважаемые, означает уважаемые журналисты и наши зрители, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", - сказал Зеленский.

"И еще очень важный момент: закон об особом статусе Донбасса действует (вы знаете, что он есть) действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который разработает парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции", - продолжил президент.

На прямой вопрос, подписали ли формулу Штайнмайера, Зеленский сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету".

На вопрос о дате выборов президент ответил: "Даты? Дат нет. Сейчас мы говорим о встрече в нормандском формате. О датах (местных выборов в ОРДЛО) сейчас не идет речь".

Президент также заявил, что есть условие. Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все войска РФ должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы - передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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