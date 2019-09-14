Климкин: Что такое "формула Штайнмайера" и какие к ней вопросы

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Бывший глава МИД Павел Климкин в колонке для Европейской правды объяснил, что такое "формула Штайнмайера" и в чем сложности с пониманием ее реализации.

"Формула Штайнмайера" появилась как ответ на вопрос, когда и на каких условиях оккупированным районам Донбасса должен быть предоставлен "особый статус".

По словам Климкина, формула звучит так: "особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

При этом выборы по стандартам ОБСЕ, отмечает Климкин, не могут проводиться при наличии иностранных войск и наемников. По его словам, сначала должен быть вывод иностранных войск и наемников, а также определение параметров выборов - роль ЦИК Украины, медиа, участие внутренне перемещенных лиц, украинских партий и т.д.

Однако если РФ будет настаивать, что Украина не может зайти на оккупированные территории до выборов, то кто будет обеспечивать надлежащую подготовку к ним и контролировать безопасность, спрашивает Климкин.

СММ ОБСЕ, по его словам, не сможет этого сделать - ни по своему мандату, ни по количеству.

Именно поэтому была предложена миротворческая миссия ООН, поясняет экс—глава МИД.

"Если найдется другое креативное и эффективное решение, буду только рад", - подытожил он.