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Климкин: Что такое "формула Штайнмайера" и какие к ней вопросы

Климкин: Что такое "формула Штайнмайера" и какие к ней вопросы - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
14.09.2019, 18:47

Формула звучит так: "особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ"

Бывший глава МИД Павел Климкин в колонке для Европейской правды объяснил, что такое "формула Штайнмайера" и в чем сложности с пониманием ее реализации.

"Формула Штайнмайера" появилась как ответ на вопрос, когда и на каких условиях оккупированным районам Донбасса должен быть предоставлен "особый статус".

По словам Климкина, формула звучит так: "особый статус через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

При этом выборы по стандартам ОБСЕ, отмечает Климкин, не могут проводиться при наличии иностранных войск и наемников. По его словам, сначала должен быть вывод иностранных войск и наемников, а также определение параметров выборов - роль ЦИК Украины, медиа, участие внутренне перемещенных лиц, украинских партий и т.д.

Однако если РФ будет настаивать, что Украина не может зайти на оккупированные территории до выборов, то кто будет обеспечивать надлежащую подготовку к ним и контролировать безопасность, спрашивает Климкин.

СММ ОБСЕ, по его словам, не сможет этого сделать - ни по своему мандату, ни по количеству.

Именно поэтому была предложена миротворческая миссия ООН, поясняет экс—глава МИД.

"Если найдется другое креативное и эффективное решение, буду только рад", - подытожил он.

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Донбасс выборы павел климкин миротворцы формула штайнмайера
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