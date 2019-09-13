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Зеленский: Выборы в Донбассе должны быть по украинским законам

Зеленский: Выборы в Донбассе должны быть по украинским законам - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
13.09.2019, 19:19

Президента прямо спросили: "Сначала вывод войск, а потом выборы?". Он ответил: "А что, может быть по-другому?"

Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе должны быть проведены в соответствии с украинским законодательством. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве.

Зеленского прямо спросили: "Сначала вывод войск, а потом выборы?". Он ответил: "А что, может быть по-другому?".

Далее он сказал: "Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях".

Президент уточнил, что возможность выборов на оккупированных территориях он сможет прокомментировать только после переговоров в нормандском формате, потому что это часть минских соглашений, а до нормандской встречи - он может говорить об этом только "теоретически".

"Местные выборы там должны быть, но они должны быть по украинскому законодательству", - резюмировал Зеленский.

  • Сегодня нынешний глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает проведение одновременных местных выборов по всей территории, включая оккупированный Донбасс.

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Владимир Зеленский Донбасс выборы
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