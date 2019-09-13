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"Это троянский конь Путина". Климкин раскритиковал идею Пристайко

"Это троянский конь Путина". Климкин раскритиковал идею Пристайко - Фото
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)
13.09.2019, 16:30

При этом экс-министр отметил необходимость проведения честных выборов в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии LIGA.net.

"Выборы должны состояться. Но они должны состояться, когда будут выполнены все условия по безопасности. И выборы должны быть настоящими, свободными и честными. Они не могут быть идеальными, но должны быть организованы нашей ЦИК, политические партии и наши СМИ должны иметь полный доступ, иначе это не выборы", - заявил дипломат.

По его словам, по состоянию на сейчас нет ни условий безопасности, ни условий для честных и свободных выборов. "Нет ни того, ни другого. Просто ноль", - отметил Климкин.

"Если мы согласимся, что этого не будет, то это будет инкорпорация Донбасса как "троянского коня" на условиях Путина в Украине", - добавил он.

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