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Зеленский рассказал о возможности введения миротворцев в Донбасс

Зеленский рассказал о возможности введения миротворцев в Донбасс - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 10:48

Президент заявил, что не хочет абхазского или приднестровского сценария

Президент Владимир Зеленский заявил, что не поднимает тему миротворцев, в том числе и в минском процессе.  Об этом он сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе... Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы станут на линии размежевания, и после никуда не пойдут, потому что их просто не могут пустить", - заявил президент.

Зеленский рассказал, что не поднимает тему миротворцев, и эту тему также не поднимают в минском процессе. В то же время, президент сказал: "Я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. Хотел бы там помощи, там миротворческую миссию мы видим".

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Владимир Зеленский Донбасс миротворцы
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