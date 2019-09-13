Зеленский рассказал о возможности введения миротворцев в Донбасс

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не поднимает тему миротворцев, в том числе и в минском процессе. Об этом он сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе... Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы станут на линии размежевания, и после никуда не пойдут, потому что их просто не могут пустить", - заявил президент.

Зеленский рассказал, что не поднимает тему миротворцев, и эту тему также не поднимают в минском процессе. В то же время, президент сказал: "Я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. Хотел бы там помощи, там миротворческую миссию мы видим".