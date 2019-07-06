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06.07.2019, 08:38

Командующий ООС: Простое разведение и миротворцы ничего не решит

Командующий ООС: Простое разведение и миротворцы ничего не решит - Фото
Александр Сырский (фото - пресс-центр штаба ООС/Facebook)

Александр Сырский подчеркнул, что процесс ввода миротворцев в регион довольно длителен

Простое разведение сторон и введение миротворцев ничего не решит, только заморозит конфликт в Донбассе. Об этом в интервью Укринформу заявил командующий ООС Александр Сырский.

Отвечая на вопрос, о возможности использования миротворческих сил на Донбассе, Сырский сказал: "Этот вопрос сейчас – практически у всех на устах. Однако здесь ключевое то, какой мандат получают миротворческие силы. Для нас важно, чтобы они применялись в полном объеме, при этом не только на линии разграничения, но и с выходом на украинско-российский участок государственной границы".

Сырский уточнил, что его миротворцы должны взять под особый контроль, чтобы прекратить поставки с той стороны топлива, боеприпасов, техники и человеческих ресурсов.

"Простое разведение сторон и введение миротворцев ничего не решит, только заморозит конфликт в том состоянии, в котором он сейчас есть. Следует помнить, что процесс ввода миротворцев в регион довольно длителен. От принятия решения до его фактической реализации могут пройти годы. К тому же, у нас беспрецедентно большая линия разграничения длиной 403 км, если не считать неконтролируемую украинско-российскую границу на оккупированных территориях", - подчеркнул командующий.

Он считает, что "все это – и мандат, и сложность процесса реализации – надо учитывать в процессе подготовки возможной миротворческой миссии в Украине".

7 июня 2019 года Сырский заявил, что объединенные силы в Донбассе – вне политики и в своих действиях руководствуют "военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом". 

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Теги: Донбасс, миротворцы, разведение, александр сырский
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