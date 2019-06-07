Командующий ООС об огне в ответ: Присягали народу, а не политикам

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Объединенные силы в Донбассе – вне политики и в своих действиях руководствуют "военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом". Об этом заявил командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Сырский, передает пресс-служба штаба ООС.

Сегодня в больницу доставили еще троих украинских военных, в связи с чем Сырский заявил, что огонь боевиков "не остается безнаказанным".

"Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", - подчеркнул также он.

5 июня глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Позже он пояснил, что его предложение касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.