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07.06.2019, 17:36

Командующий ООС об огне в ответ: Присягали народу, а не политикам

Командующий ООС об огне в ответ: Присягали народу, а не политикам - Фото
Фото: скриншот видео

В Донбассе ранены еще трое украинских военных, в связи с чем Сырский заявил: огонь боевиков не остается безнаказанным

Объединенные силы в Донбассе – вне политики и в своих действиях руководствуют "военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом". Об этом заявил командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Сырский, передает пресс-служба штаба ООС.

Сегодня в больницу доставили еще троих украинских военных, в связи с чем Сырский заявил, что огонь боевиков "не остается безнаказанным".

"Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", - подчеркнул также он.

5 июня глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Позже он пояснил, что его предложение касается случаев, когда боевики ведут обстрел украинских позиций из населенных пунктов.

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Теги: оос, война, Донбасс, александр сирский
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