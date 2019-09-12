Зеленский рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров нормандской четверки состоится в сентябре. Об этом он сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, готова ли Украина согласиться на формулу Штайнмайера как алгоритм выполнения минских соглашений.

"Сейчас даты (встречи лидеров нормандской четверки, - ред.) у нас нет. Мы настаиваем, чтобы встреча состоялась именно в сентябре, потому что для меня завершение войны и возвращение всех пленных - приоритет", - заявил он.

По его словам, формула Штайнмайера и все пункты минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран.

"Мы должны обсудить все пункты минских соглашений. Не я подписывал эти соглашения, но мы понимаем, что ответственность сейчас на мне", - сказал он.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с четкими сроками", - добавил он.

"Я обещать ничего не хочу. Ближайшие шаги - это встреча в нормандском формате. Я верю, что на этой встрече мы сможем решить многие ключевые элементы минских соглашений. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом РФ", - сказал он.

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