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Зеленский рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре

Зеленский рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
12.09.2019, 17:25

Президент надеется, что встреча нормандской четверки состоится уже в этом месяце

Президент Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров нормандской четверки состоится в сентябре. Об этом он сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, готова ли Украина согласиться на формулу Штайнмайера как алгоритм выполнения минских соглашений.

"Сейчас даты (встречи лидеров нормандской четверки, - ред.) у нас нет. Мы настаиваем, чтобы встреча состоялась именно в сентябре, потому что для меня завершение войны и возвращение всех пленных - приоритет", - заявил он.

По его словам, формула Штайнмайера и все пункты минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран.

"Мы должны обсудить все пункты минских соглашений. Не я подписывал эти соглашения, но мы понимаем, что ответственность сейчас на мне", - сказал он.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с четкими сроками", - добавил он.

"Я обещать ничего не хочу. Ближайшие шаги - это встреча в нормандском формате. Я верю, что на этой встрече мы сможем решить многие ключевые элементы минских соглашений. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом РФ", - сказал он. 

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Владимир Зеленский минские соглашения нормандская четверка
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