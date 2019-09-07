Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский рассказал, как работали над обменом и что будет дальше

Зеленский рассказал, как работали над обменом и что будет дальше - Фото
Владимир Зеленский встречает освобожденных украинцев в Борисполе (Фото: скриншот из видео Радио Свобода/Youtube)
07.09.2019, 14:52

Президент анонсировал шаги для достижения полного прекращения огня

Президенты Украины и России сделали все, что обещали друг другу, и не изменяли договоренности в процессе обмена, заявил на брифинге после возвращения пленных украинцев президент Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что 7 августа договорился с президентом России Владимиром Путиным про "первый этап разблокирования диалога и прекращения войны, возвращения пленных и наших территорий".

"Мы создали рабочие группы, договорились, что в течение месяца мы должны говорить очень предметно, работать мощно, без вранья. Я считаю, что первый этап выполнен", - заявил Зеленский. Он сообщил, что от Украины работой по обмену руководил помощник президента Андрей Ермак.

Зеленский анонсировал дальнейшие шаги: Украина будет добиваться возвращения всех пленных, продолжать переговоры в рамках минских соглашений и в нормандском формате, добиваться разведения войск "сначала в Золотом и Петровском, а потом по всей территории", чтобы обеспечить прекращение огня в полном объеме. "Не в будущем, а в ближайшем будущем мы должны сделать все шаги, чтобы остановить эту ужасную войну", - заявил Зеленский.

Читайте также: Зеленский о Цемахе: Все следственные действия были сделаны

Напишите нам
Владимир Зеленский обмен прекращение огня разведение войск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 