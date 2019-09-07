Зеленский рассказал, как работали над обменом и что будет дальше

Владимир Зеленский встречает освобожденных украинцев в Борисполе (Фото: скриншот из видео Радио Свобода/Youtube)

Президенты Украины и России сделали все, что обещали друг другу, и не изменяли договоренности в процессе обмена, заявил на брифинге после возвращения пленных украинцев президент Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что 7 августа договорился с президентом России Владимиром Путиным про "первый этап разблокирования диалога и прекращения войны, возвращения пленных и наших территорий".

"Мы создали рабочие группы, договорились, что в течение месяца мы должны говорить очень предметно, работать мощно, без вранья. Я считаю, что первый этап выполнен", - заявил Зеленский. Он сообщил, что от Украины работой по обмену руководил помощник президента Андрей Ермак.

Зеленский анонсировал дальнейшие шаги: Украина будет добиваться возвращения всех пленных, продолжать переговоры в рамках минских соглашений и в нормандском формате, добиваться разведения войск "сначала в Золотом и Петровском, а потом по всей территории", чтобы обеспечить прекращение огня в полном объеме. "Не в будущем, а в ближайшем будущем мы должны сделать все шаги, чтобы остановить эту ужасную войну", - заявил Зеленский.

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