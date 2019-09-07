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Обмен состоялся: список освобожденных

Обмен состоялся: список освобожденных - Фото
Родственники ждут освобожденных украинцев (Фото: Сергей Бережной/Liga.net)
07.09.2019, 13:48

Обмен заключенными между Украиной и Россией состоялся, в Украину вернулись 35 человек

Сегодня из российских тюрем было освобождено 35 украинцев. Список освобожденных опубликован на сайте президента.

Среди них 11 политзаключенных:

1. Олег Сенцов;
2. Роман Сущенко;
3. Евгений Панов;
4. Артур Панов;
5. Александр Кольченко;
6. Станислав Клых;
7. Николай Карпюк;
8. Павел Гриб;
9. Николай Сизонович;
10. Владимир Балух;
11. Эдем Бекиров.

Кроме политзаключенных, были освобождены 24 моряка:

12. Юрий Будзило;
13. Вячеслав Зинченко;
14. Андрей Опрыско;
15. Сергей Цыбизов;
16. Андрей Артеменко;
17. Владимир Терещенко;
18. Евгений Семидоцкий;
19. Виктор Безпальченко;
20. Андрей Шевченко;
21. Владимир Варимез;
22. Михаил Власюк;
23. Богдан Головаш;
24. Сергей Чулиба;
25. Олег Мельничук;
26. Богдан Небылица;
27. Владислав Костишин;
28. Сергей Попов;
29. Юрий Безъязычный;
30. Роман Мокряк;
31. Андрей Эйдер;
32. Василий Сорока;
33. Андрей Драч;
34. Владимир Лисовой;
35. Денис Гриценко.

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политзаключенные обмен моряки
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