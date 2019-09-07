Обмен состоялся: список освобожденных

Родственники ждут освобожденных украинцев (Фото: Сергей Бережной/Liga.net)

Сегодня из российских тюрем было освобождено 35 украинцев. Список освобожденных опубликован на сайте президента.

Среди них 11 политзаключенных:

1. Олег Сенцов;

2. Роман Сущенко;

3. Евгений Панов;

4. Артур Панов;

5. Александр Кольченко;

6. Станислав Клых;

7. Николай Карпюк;

8. Павел Гриб;

9. Николай Сизонович;

10. Владимир Балух;

11. Эдем Бекиров.

Кроме политзаключенных, были освобождены 24 моряка:

12. Юрий Будзило;

13. Вячеслав Зинченко;

14. Андрей Опрыско;

15. Сергей Цыбизов;

16. Андрей Артеменко;

17. Владимир Терещенко;

18. Евгений Семидоцкий;

19. Виктор Безпальченко;

20. Андрей Шевченко;

21. Владимир Варимез;

22. Михаил Власюк;

23. Богдан Головаш;

24. Сергей Чулиба;

25. Олег Мельничук;

26. Богдан Небылица;

27. Владислав Костишин;

28. Сергей Попов;

29. Юрий Безъязычный;

30. Роман Мокряк;

31. Андрей Эйдер;

32. Василий Сорока;

33. Андрей Драч;

34. Владимир Лисовой;

35. Денис Гриценко.

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