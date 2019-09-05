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Дело MH17. Суд отпустил ключевого свидетеля для Гааги

Дело MH17. Суд отпустил ключевого свидетеля для Гааги - Фото
Владимир Цемах
05.09.2019, 11:56

Суд об определении меры пресечения для террориста Владимира Цемаха прошел сегодня, 5 сентября

Боевику Владимиру Цемаху, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, не продлили содержание под стражей. Его отпустили под личное обязательство.

Соответствующее решение сегодня принял Киевский апелляционный суд.

  • 6 июля 2019 года сообщалось, что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
  • 3 августа следователи Нидерландов, которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании допросить Цемаха.
  • По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

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владимир цемах MH17
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