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Дело МН17. Прокуратура Нидерландов хочет допросить боевика Цемаха

Дело МН17. Прокуратура Нидерландов хочет допросить боевика Цемаха - Фото
Владимира Цемах (фото - соцсети)
03.09.2019, 16:05

Прокуратура Нидерландов заинтересована допросить террориста по крушению Boeing MH17

Следователи Нидерландов, которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, хотят допросить задержанного украинскими спецслужбами боевика Владимира Цемаха. Об этом заявил представитель следственной группы Брехтье ван де Мосдейк, сообщает AP.

По неподтвержденным данным AP, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной. Представитель следственной группы заявил, что прокуратура Нидерландов заинтересована в том, чтобы допросить террориста.

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"Если его обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России", - отметил Мосдейк.

По его словам, прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился пока в Украине, поскольку может быть "доступным для следствия".

  • 6 июля 2019 года сообщалось, что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.

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