Что даст РФ освобождение Цемаха. Мнение расследователя Bellingcat

Владимир Цемах (скриншот видео BBC News Україна)

Расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что если б Владимир Цемах присутствовал на скамье подсудимых, то РФ не смогла б больше использовать аргумент об "односторонности" следствия. Об этом он рассказал в интервью Настоящему времени.

"То, чего все лишаются, – более высокая легитимность, оптическая объективность судебного процесса. Сейчас на суде нет ни одного обвиняемого, чтобы его защищал адвокат, который бы приводил аргументы в пользу альтернативных версий. Поэтому, к сожалению, Россия и Кремль всегда будут говорить, что это была односторонняя судебная процедура", - рассказал он.

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В то же время Грозев отмечает, что освобождение Цемаха мало повлияет на ход следствия, поскольку у официального расследования уже есть достаточно доказательств причастности России к крушению Боинга МН17.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особенно не изменится. Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит", - подытожил он.

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