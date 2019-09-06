"Не отдавайте Цемаха". Украинцы собрались на Майдане: фото, видео

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Неравнодушные люди, которые пришли на Майдан, считают, что опасно освобождать политзаключенных РФ ценой стратегических уступок Украины агрессору

Вечером 5 сентября на площади Независимости в Киеве собрались люди, которые требовали от власти не отдавать России возможного свидетеля по делу о падении Боинга рейса МН17 Владимира Цемаха. Об этом сообщает Радио Свобода.

Акция получила название "Красная линия" - как символ того, что властям не стоит переходить черту дозволенного. 6 сентября люди планируют вернуться на Майдан.

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Фото: Юлия Овсянникова/Укринформ

"Уже дошло до того, человек, который принимал участие в уничтожении МН17 и 300 людей, может быть просто отпущен, потому, что это может поспособствовать освобождению заключенных украинцев в РФ", - сказал один из организаторов акции и участник боевых действий в Донбассе Глеб Бабич.

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Фото: Юлия Овсянникова/Укринформ

По его мнению, платить такую цену опасно.

"Да, ребят очень нужно возвращать. Почти любой ценой. Но есть определенные границы, переступив которые, мы перейдем к предательству самих заключенных", - объяснил военный.

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Фото: Юлия Овсянникова/Укринформ

Активист считает, что переступив черту однажды, украинцам придется платить ее снова.

"В следующий раз какую цену с нас запросят? Чем мы заплатим? Первый шаг сделан. Будет и второй. Наша задача этого не допустить. Мы хотим, чтоб нас услышали. И нас услышат", - подытожил он.

Киевских активистов поддержали и в Харькове. Активисты собрались на площади Свободы.

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Акция на площади Свободы в Харькове (фото - Володимир Чистилін/Facebook)

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Теги: киев, политзаключенные, Харьков, майдан, boeing, обмен, MH17, боинг, владимир цемах, червона лінія
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