Нидерландские следователи отреагировали на освобождение Цемаха

Международная совместная следственная группа, которая занимается расследованием дела MH17, заявила, что освобождение террориста Владимира Цемаха усложнит следствию работу. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила спикер группы Брехтье ван де Мосдейк.
"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - заявила де Мосдейк.
Спикер отказалась комментировать решение украинского суда.
"Это не означает, что расследование дела МН17 будет остановлено, оно продолжится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - уточнила де Мосдейк.
Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17.
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