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Нидерландские следователи отреагировали на освобождение Цемаха

Нидерландские следователи отреагировали на освобождение Цемаха - Фото
Владимир Цемах (Фото - скриншот из видео - Радио Свобода/YouTube)
05.09.2019, 14:52

5 сентбря Киевский апелляционный суд отпустил боевика Владимира Цемаха под личное обязательство

Международная совместная следственная группа, которая занимается расследованием дела MH17, заявила, что освобождение террориста Владимира Цемаха усложнит следствию работу. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила спикер группы Брехтье ван де Мосдейк. 

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - заявила де Мосдейк.

Спикер отказалась комментировать решение украинского суда. 

"Это не означает, что расследование дела МН17 будет остановлено, оно продолжится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", -  уточнила де Мосдейк. 

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17. 

  • 6 июля 2019 года сообщалось, что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
  • 3 августа следователи Нидерландов, которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании его допросить и потому убедительно требовали не отдавать Цемаха России. 
  • По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

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MH17 владимир цемах
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