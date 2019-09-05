Нидерландские следователи отреагировали на освобождение Цемаха

Владимир Цемах (Фото - скриншот из видео - Радио Свобода/YouTube)

Международная совместная следственная группа, которая занимается расследованием дела MH17, заявила, что освобождение террориста Владимира Цемаха усложнит следствию работу. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила спикер группы Брехтье ван де Мосдейк.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - заявила де Мосдейк.

Спикер отказалась комментировать решение украинского суда.

"Это не означает, что расследование дела МН17 будет остановлено, оно продолжится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - уточнила де Мосдейк.

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17.

6 июля 2019 года сообщалось , что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.

3 августа следователи Нидерландов , которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании его допросить и потому убедительно требовали не отдавать Цемаха России.

По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

Читайте также: Боевики Цемах и Куприян будут свидетелями в суде по делу МН17