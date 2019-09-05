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Дело MH17. У Нидерландов возникло "много вопросов" к Украине

Дело MH17. У Нидерландов возникло "много вопросов" к Украине - Фото
Стеф Блок (Фото - скриншот из видео - Produtiehuis EU - YouTube)
05.09.2019, 17:22

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил подозреваемого террориста Владимира Цемаха под личное обязательство. Его могут обменять

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, комментируя сегодняшнее освобождение боевика Владимира Цемаха, заявил, что "последние новости из Киева вызывают много вопросов". Об этом сообщает Nieuws

По его словам, он находится в тесном контакте с украинскими властями по вопросу освобождения Киевским апелляционным судом из-под стражи боевика террористической организации ДНР Владимира Цемаха. "Мы находимся в курсе дел", - заявил глава нидерландского МИД. 

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17. 

  • 6 июля 2019 года сообщалось, что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
  • В Нидерландах Цемах называется не свидетелем, а подозреваемым по делу МН17. 
  • 3 августа следователи Нидерландов, которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании его допросить и потому убедительно требовали не отдавать Цемаха России. 
  • По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

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