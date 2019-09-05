Дело MH17. У Нидерландов возникло "много вопросов" к Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, комментируя сегодняшнее освобождение боевика Владимира Цемаха, заявил, что "последние новости из Киева вызывают много вопросов". Об этом сообщает Nieuws.
По его словам, он находится в тесном контакте с украинскими властями по вопросу освобождения Киевским апелляционным судом из-под стражи боевика террористической организации ДНР Владимира Цемаха. "Мы находимся в курсе дел", - заявил глава нидерландского МИД.
Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17.
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