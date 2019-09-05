Дело MH17. У Нидерландов возникло "много вопросов" к Украине

Стеф Блок (Фото - скриншот из видео - Produtiehuis EU - YouTube)

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, комментируя сегодняшнее освобождение боевика Владимира Цемаха, заявил, что "последние новости из Киева вызывают много вопросов". Об этом сообщает Nieuws.

По его словам, он находится в тесном контакте с украинскими властями по вопросу освобождения Киевским апелляционным судом из-под стражи боевика террористической организации ДНР Владимира Цемаха. "Мы находимся в курсе дел", - заявил глава нидерландского МИД.

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17.

6 июля 2019 года сообщалось , что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.

В Нидерландах Цемах называется не свидетелем, а подозреваемым по делу МН17.

3 августа следователи Нидерландов , которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании его допросить и потому убедительно требовали не отдавать Цемаха России.

По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

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