Кремль отказывался от обмена, если не будет Цемаха - журналист

Владимир Цемах (скриншот с видео)

Кремль выдвинул условием осуществления обмена удерживаемыми лицами включение в списки жителя Донбасса Владимира Цемаха, которого украинское следствие подозревает в причастности к катастрофе малазийского Боинга MH17. Об этом в комментарии hromadske сказал шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

По его словам, изначально в списках на обмен Цемаха не было Приказ из Кремля включить его в списки "был спущен" в последний момент.

"И если его там не будет, то обмена не будет вообще. Это не просто рядовой персонаж, а ключевая фигура. И здесь, по сути, речь идет о шантаже", - сказал журналист.

По его мнению, сам факт интереса к Цемаху стал фактически признанием Кремля в причастности к катастрофе MH17.

Цемаха, по сообщениям СМИ, в ходе спецоперации вывезли с неподконтрольной территории украинские спецслужбы. Официально эта информация не подтверждалась. В чем именно подозревают Цемаха, неизвестно, но суд отправил его под стражу на два месяца. Ранее он сам признавался, что был свидетелем падения Боинга. Сегодня срок ареста должны были продлить.

Однако Киевский апелляционный суд неожиданно отпустил Цемаха из-под стражи под личное обязательство.

Доброхотов отметил, что суд принял решение в течение 10 минут.

"Трактовать это можно двояко. Или зачем-то нужно было, чтобы он был именно в таком статусе для обмена. Или это хитрый прием, который мы сами еще не смогли оценить, то есть Украина может сказать: "Мы не можем обменять Цемаха, потому что мы не знаем, где он", - отметил журналист.

В Генпрокуратуре уже заявили, что Цемах может отправиться по месту своего жительства, то есть на неподконтрольную территорию Донбасса.

Ранее о заинтересованности Москвы в Цемахе заявлял основатель группы волонтеров-расследователей событий войны в Донбассе Bellingcat Элиот Хиггинс.