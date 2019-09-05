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Генпрокуратура опасается бегства террориста Цемаха "к своим"

Генпрокуратура опасается бегства террориста Цемаха "к своим" - Фото
Владимир Цемах
05.09.2019, 13:32

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил боевика из-под ареста

Заместитель начальника отдела Генеральной прокуратуры Олег Пересада заявил, что в его ведомстве отмечают риски, что находясь под личным обязательством боевик террористической организации "ДНР" Владимир Цемах, может уклониться от следствия и избежать наказания. Об этом он заявил в комментарии Hromadske

"Имеются определенные риски, что находясь на свободе, он попытается уклониться и от досудебного расследования и от суда и от наказания", - заявил Пересада. 

По словам прокурора, Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако дело в том, что боевик проживал на неподконтрольной украинскому правительству территории: "Учитывая то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная Украине территория... Я не знаю, куда он отправится".

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17. 

  • 6 июля 2019 года сообщалось, что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
  • 3 августа следователи Нидерландов, которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании допросить Цемаха.
  • По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

Читайте также: Боевики Цемах и Куприян будут свидетелями в суде по делу МН17

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MH17 владимир цемах олег пересада
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