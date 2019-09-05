Генпрокуратура опасается бегства террориста Цемаха "к своим"

Владимир Цемах

Заместитель начальника отдела Генеральной прокуратуры Олег Пересада заявил, что в его ведомстве отмечают риски, что находясь под личным обязательством боевик террористической организации "ДНР" Владимир Цемах, может уклониться от следствия и избежать наказания. Об этом он заявил в комментарии Hromadske.

"Имеются определенные риски, что находясь на свободе, он попытается уклониться и от досудебного расследования и от суда и от наказания", - заявил Пересада.

Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2019

По словам прокурора, Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако дело в том, что боевик проживал на неподконтрольной украинскому правительству территории: "Учитывая то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная Украине территория... Я не знаю, куда он отправится".

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Цемаха, являющегося ключевым свидетелем для Гааги по кейсу MH17.

6 июля 2019 года сообщалось , что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.

3 августа следователи Нидерландов , которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании допросить Цемаха.

По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

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