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Основатель Bellingcat связал обмен пленными с делом МН17

Основатель Bellingcat связал обмен пленными с делом МН17 - Фото
Владимир Цемах (фото - страница ВКонтакте)
30.08.2019, 13:20

Элиот Хиггинс опасается, что Украина якобы может выдать стране-оккупанту России "ключевого свидетеля" по делу о падении MH17 в Донбассе в 2014 году

Москва якобы пытается заполучить по обмену захваченного спецназом СБУ боевика Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбиванию малазийского Боинга в небе над Донбассом пять лет назад. Об этом у себя в Twitter пишет основатель группы волонтеров-расследователей событий войны в Донбассе Bellingcat Элиот Хиггинс.

Bellincat - один из основных источников данных о кейсе МН17 как для СМИ, так и для международной следственной группы, созданной для расследования этого военного преступления.

Журналист, не ссылаясь на источники, предположил, что Киев якобы может выдать гражданина Украины Цемаха по обмену пленными.

"По слухам, недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, отдают России в обмен на задержанных украинцев", - написал он.

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По его словам, желание России получить свидетеля является "очередным доказательством ее причастности к трагедии малазийского Боинга". "Насколько нам известно, Цемах - украинский гражданин, а не российский, поэтому стремление России освободить его из-под стражи в Украине кое о чем говорит. Это очередной признак очевидной вины России в деле MH17", - рассуждает Хиггинс.

Расследователь считает, что выдача такого ценного актива оккупантам будет свидетельством "довольно бесхребетной сделки властей Украины, которая повлияет на дело МН17".

Позднее Хиггинс перепостил сообщение журналиста Юрия Бутусова о том, что процесс обмена может затягиваться как раз из-за кейса Цемаха.

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MH17 bellingcat владимир цемах
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