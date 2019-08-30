У Зеленского и в СБУ просят не спекулировать на обмене пленными

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Служба безопасности Украины призвала прессу не распространять непроверенную информацию о запланированном освобождении украинских узников РФ в обмен на передачу России тех, кого запросили в Кремле. Об этом у себя в Facebook написала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Запрет на распространение непроверенных информацию. Держим кулаки!" - пишет она.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, что процесс продолжается, а информация о его завершении "не соответствует действительности".

"Когда обоюдное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - подчеркнула она.

Пресса ожидает новостей в "Жулянах" (фото - LIGA.net):

Ранее СМИ со ссылкой на непроверенные источники написали, что обмен якобы уже состоялся сегодня ночью, 30 августа. Первым из чиновников об этом сообщил новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка, который у себя в Facebook без комментария перепостил ничем не подтвержденное сообщение некоей сотрудницы Верховной Рады.

Речь якобы идет об Олеге Сенцове, Павле Грибе, Николае Карпюке, Владимире Балухе, а также экипажах военных кораблей, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года после атаки около Керченского пролива. Морской трибунал ООН еще в мае 2019 года обязан Россию освободить моряков и отдать их корабли. Москва проигнорировала это решение.

О том, что политзаключенных украинцев может помиловать президент РФ Владимир Путин, сообщил российский Коммерсант. По их информации, несколько человек, в том числе Сенцов, отказались писать прошение о помиловании: их могут отправить в Украину "отбывать наказание", назначенное российским судом.

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