Восстановление G8 требует от России шагов - МИД Украины

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Президента Украины)

Передача Украине пленных моряков и политзаключенных из страны-агрессора России является предметом торга за возвращение РФ в G8. Об этом в эфире 5 канала заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Это (восстановление G8, - ред.) требует от президента (РФ, - ред.) Путина шагов, о которых шла речь на встречах с президентом (США, - ред.) Трампом или президентом Макроном (Франции - ред.). Возвращение наших политзаключенных и моряков всегда обсуждается на всех политических уровнях", - сказала дипломат.

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По ее словам, вопрос о возвращении украинских заключенных обсуждается на уровне президентов стран G7.

"Разговор - на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов", - отметила Зеркаль.

Сегодня ночью, 22 августа, президент Владимир Зеленский написал, что возвращение Крыма Украине, прекращение боев на востоке и освобождение политзаключенных/военнопленных "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

В МИД РФ назвали это заявление "бессмысленным набором букв".

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