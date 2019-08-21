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Германия против восстановления G8: РФ не выполнила условия

Германия против восстановления G8: РФ не выполнила условия - Фото
Штеффен Зайберт (Фото: EPA)
21.08.2019, 16:49

Обе ситуации, из-за которых РФ исключили из клуба, не исправлены

Правительство Германии критически отреагировало на предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб наиболее развитых стран мира, который собирается в формате Большой семерки (G7) - РФ не выполнила условия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт напомнил, что страны G7 в 2014 году все вместе решили исключить РФ из клуба из-за аннексии ею украинского Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе.

"Обе ситуации сохраняются", - подчеркнул Зайберт. По его словам, только после их изменения (возвращения Крыма Украине и прекращения войны в Донбассе) можно будет говорить о восстановлении России в клубе.

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