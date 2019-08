Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 - CNN

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились пригласить Росссию на саммит G7 в 2020 году. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Атвуд в Twitter.

Она уточнила, что Трамп намерен обсудить эту идею с другими представителями Большой семерки.

Scoop: Trump & Macron spoke over the phone today & agreed they wanted to invite Russia to the G7 next year, a sr admin official said. Trump is expected to broach the topic w/ world leaders at the G7. Today Trump told reporters it would be “appropriate” for Russia to re-enter G7.