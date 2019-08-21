Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Меркель о предложении восстановить формат G8 с Россией: Еще рано

Меркель о предложении восстановить формат G8 с Россией: Еще рано - Фото
Борис Джонсон и Ангела Меркель (Фото: EPA)
21.08.2019, 23:59

Причины, по которым Россию исключили из "Большой восьмерки", остаются, сказала канцлер Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила категорически против возвращения России в состав Большой семерки. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Deutsche Welle.

Меркель сказала, что еще рано говорить о восстановлении формата G8 с Россией.

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, к примеру о выполнении Минских договоренностей, отчасти продвинулись вперед, но причины, по которым Россию исключили из Большой восьмерки, остаются, подчеркнула Меркель, имея в виду аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины.

Читайте также: Макрон считает, что камбэк РФ в G7 зависит от Украины - Reuters

Напишите нам
борис джонсон Ангела Меркель g7
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 