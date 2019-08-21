Меркель о предложении восстановить формат G8 с Россией: Еще рано

Борис Джонсон и Ангела Меркель (Фото: EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила категорически против возвращения России в состав Большой семерки. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Deutsche Welle.

Меркель сказала, что еще рано говорить о восстановлении формата G8 с Россией.

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, к примеру о выполнении Минских договоренностей, отчасти продвинулись вперед, но причины, по которым Россию исключили из Большой восьмерки, остаются, подчеркнула Меркель, имея в виду аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины.

Джонсон также заявил, что выступает против восстановления Большой восьмерки с участием России.

CNN вчера сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что президент США Дональд Трамп обсудил с Макроном возврат РФ в G7.

Правительство Германии сегодня критически отреагировало на предложение Трампа вернуть Россию в клуб.

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