Макрон считает, что камбэк РФ в G7 зависит от Украины - Reuters

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Французский президент Эмманюэль Макрон полагает, что вернуть Россию в международный клуб G7 можно, но реальность этого шага зависит от того, что происходит в Украине: конкретно - от прогресса в "мирных переговорах" по Донбассу. Об этом со ссылкой на некий дипломатический источник в Париже пишет Reuters.

"Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрировать их (Россию) в следующем году. Украина имеет ключевое значение. Существует контекст, который может быть благоприятным для некоторого прогресса", - туманно выразился анонимный дипломат.

Как отметило агентство, говоря о "контексте", собеседник имел ввиду заявления и возможные действия президента Украины Владимира Зеленского.

Макрон собирается обсудить украинскую тему с американским лидером Дональдом Трампом на предстоящем саммите Большой семерки во французском городе Биарриц в начале следующей недели.