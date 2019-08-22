Зеркаль прогнозирует "интересную" встречу Зеленского с Трампом

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп во время встречи в Варшаве, которая запланирована на конец августа или начало сентября, подпишут ряд документов. Об этом 5 каналу рассказала замглавы Министерства иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Какие конкретно документы будут подписаны, дипломат не сказала.

По ее словам, МИД отрабатывает ту часть визита Зеленского в польскую столицу, которая связана с информационно-аналитическим обеспечением его встречи с Трампом и документами, которые планируется подписать.

"Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - подчеркнула она.

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Полноценная встреча президентов Украины и США планируется на осень в Вашингтоне.

В 2018 году Трамп хотел вернуть РФ в G7. Ему напомнили, за что ее исключили. Позавчера он повторил предложение.