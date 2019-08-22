Зеркаль прогнозирует "интересную" встречу Зеленского с Трампом

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп во время встречи в Варшаве, которая запланирована на конец августа или начало сентября, подпишут ряд документов. Об этом 5 каналу рассказала замглавы Министерства иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
Какие конкретно документы будут подписаны, дипломат не сказала.
По ее словам, МИД отрабатывает ту часть визита Зеленского в польскую столицу, которая связана с информационно-аналитическим обеспечением его встречи с Трампом и документами, которые планируется подписать.
"Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - подчеркнула она.
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Полноценная встреча президентов Украины и США планируется на осень в Вашингтоне.