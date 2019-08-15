В Госдепе уточнили, мешает ли Богдан и когда Трампа ждать в Киеве

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обстоятельная беседа президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа произойдет "через месяц или два" в Вашингтоне, и никакие кадровые назначения в Киеве, в том числе Андрея Богдана на пост главы Офиса президента, на это не влияют. В этом заверил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет Европравда.

Ранее LIGA.net писали, что близость Богдана к олигарху Игорю Коломойскому (против которого ведет расследование ФБР) может быть одной из причин, что мешают устроить встречу Зеленский-Трамп.

"Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет. Украинцы выбрали Зеленского... <...> Он имеет полное право подбирать свою команду. Важны не персоналии, а решения, действия власти", - сказал Тейлор.

Топ-дипломат США говорит, что сейчас стороны согласовывают графики президентов.

По словам Тейлора, для короткого "Хелло!" и "возможно, обмена одной-двумя идеями", у президентов будет время в Варшаве и Нью-Йорке.

"Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче", - добавил он.

Чиновник Госдепа уклонился от прямого ответа на вопрос, когда Трамп посетит Киев, сказав лишь, что "есть достаточно вопросов, касающихся Украины и важных для США".

По его словам, визит топ-чиновника из Вашингтона - это знак, что страна важна для США, и если Трамп захочет поддержать Украину с помощью визита, "это будет хорошее решение".

25 июля состоялся телефонный разговор Зеленского с Трампом .

. 1 сентября планируется визит Зеленского в Польшу по приглашению тамошнего президента Анджея Дуды .

Читайте также: Отставка Богдана. Оценит ли Трамп юмор команды Зеленского