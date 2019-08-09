Посол США о встрече Трампа и Зеленского: есть две возможности

Уильям Тейлор (фото - usip.org)

Посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп пока что не определились с датой визита первого ко второму. Хотя, как подметил Тейлор, "такой план в целом есть". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова американского дипломата.

"Мы знаем про две возможности, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться при обеих этих возможностях - и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими", - сказал Тейлор.

Дипломат отметил, что сейчас согласовываются графики президентов Украины и США, которые, по его словам, очень напряженные.

В ответ на вопрос, перенесен ли анонсированный на сентябрь официальный визит Зеленского в США, дипломат заметил, что до этого времени не существовало другой обсужденной даты этого визита.