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"Бессмысленный набор букв". В Москве осмеяли заявление Зеленского

"Бессмысленный набор букв". В Москве осмеяли заявление Зеленского - Фото
Владимир Путин и Мария Захарова (фото - ЕРА)
22.08.2019, 08:52

В Москве заявили, что "ждут сигналов" от президента Украины, а не сообщения в социальных сетях

В Министерстве иностранных дел России высмеяли заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности возвращения страны-оккупанта в международный клуб Большая семерка (G7), назвав его "безграмотным". Реакция на слова украинского лидера пришла со стороны спикера МИД РФ Марии Захаровой.

У себя в Facebook подопечная Сергея Лаврова пишет Зеленскому, что ему "подсунули бессмысленный набор букв", которым "вроде бы по-братски хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски".

После этого Захарова написала три пункта "братского ликбеза" для президента Украины о дипломатии и повестке G7.

Она завершила пост в соцсети тем, что от Зеленского "ждут сигналы".

"...И не в соцсетях, а в реальности. Буду вас по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже", - троллят Зеленского из Москвы.

О чем речь. Сегодня ночью, 22 августа, Зеленский написал, что возвращение Крыма Украине, прекращение боев на востоке и освобождение политзаключенных/военнопленных "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

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Мария Захарова война оккупация
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