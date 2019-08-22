"Бессмысленный набор букв". В Москве осмеяли заявление Зеленского

Владимир Путин и Мария Захарова (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел России высмеяли заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности возвращения страны-оккупанта в международный клуб Большая семерка (G7), назвав его "безграмотным". Реакция на слова украинского лидера пришла со стороны спикера МИД РФ Марии Захаровой.

У себя в Facebook подопечная Сергея Лаврова пишет Зеленскому, что ему "подсунули бессмысленный набор букв", которым "вроде бы по-братски хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски".

После этого Захарова написала три пункта "братского ликбеза" для президента Украины о дипломатии и повестке G7.

Она завершила пост в соцсети тем, что от Зеленского "ждут сигналы".

"...И не в соцсетях, а в реальности. Буду вас по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже", - троллят Зеленского из Москвы.

О чем речь. Сегодня ночью, 22 августа, Зеленский написал, что возвращение Крыма Украине, прекращение боев на востоке и освобождение политзаключенных/военнопленных "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".