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Зеленский не против возвращения России в G7, но с тремя условиями

Зеленский не против возвращения России в G7, но с тремя условиями - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.08.2019, 06:25

Уход из Крыма и Донбасса, а также освобождение политзаключенных: вот условия, после выполнения которых РФ сможет вернуться в клуб, сказал президент

На фоне скандальных заявлений некоторых мировых лидеров за последние дни, президент Владимир Зеленский поблагодарил те страны, которые поддерживают Украину в борьбе с агрессией страны-оккупанта России. Об этом он написал у себя в Facebook сегодня ночью.

Глава государства заявил, что с марта 2014, когда РФ захватила часть Украины (за что и была изгнана из международного клуба Большая восьмерка - G8), ничего не изменилось: "Украинский Крым и дальше оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

Зеленский подчеркнул, что возвращение Крыма Украине, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

"Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета", - резюмировал он.

Перед запланированным визитом в Вашингтон президент никак не прокомментировал заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россию якобы нужно воссоединить с G7, и сообщение канала CNN о том, что эту позицию хозяин Белого дома "уже согласовал" с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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Владимир Зеленский g7 нормандский формат
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