Зеленский не против возвращения России в G7, но с тремя условиями

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На фоне скандальных заявлений некоторых мировых лидеров за последние дни, президент Владимир Зеленский поблагодарил те страны, которые поддерживают Украину в борьбе с агрессией страны-оккупанта России. Об этом он написал у себя в Facebook сегодня ночью.

Глава государства заявил, что с марта 2014, когда РФ захватила часть Украины (за что и была изгнана из международного клуба Большая восьмерка - G8), ничего не изменилось: "Украинский Крым и дальше оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

Зеленский подчеркнул, что возвращение Крыма Украине, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, "будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

"Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета", - резюмировал он.

Перед запланированным визитом в Вашингтон президент никак не прокомментировал заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россию якобы нужно воссоединить с G7, и сообщение канала CNN о том, что эту позицию хозяин Белого дома "уже согласовал" с французским лидером Эмманюэлем Макроном.