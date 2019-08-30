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Обмен пленными может произойти 30 августа - Пономарев

Обмен пленными может произойти 30 августа - Пономарев - Фото
Илья Пономарев (Фото: LIGA.net)
30.08.2019, 02:11

По некоторым данным, процесс обмена уже начался

В пятницу, 30 августа, возможно, состоится обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщил в Facebook получивший гражданство Украины, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", - написал он.

В комментариях Пономарев отмечает, что обмен состоится: "По моей информации, ночью прямо".

Несколько Telegram-каналов написал, что обмен уже начался.

В частности, канал Baza написал: "Неопознанный борт, данные которого скрыты от сервиса "Флайт Радар", приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1:05. Сообщалось, что сегодня ночью может произойти обмен заключёнными между Россией и Украиной".

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О том, что политзаключенных в России украинцев может помиловать президент РФ Владимир Путин, сообщил Коммерсант. По их информации, несколько человек, в том числе Олег Сенцов, отказались писать прошение о помиловании - их могут отправить в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом.

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политзаключенные Олег Сенцов илья пономарев
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