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Депутаты Европарламента - Зеленскому: Не обменивайте Цемаха

Депутаты Европарламента - Зеленскому: Не обменивайте Цемаха - Фото
Евродепутат Кати Пири (Фото: katipiri.nl)
04.09.2019, 23:53

Все, кто прямо или косвенно причастен к уничтожению MH17, должны предстать перед судом

К президенту Владимиру Зеленскому обратились сорок депутатов Европейского парламента с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха. Письмо парламентариев опубликовала у себя на сайте депутат ЕП Кати Пири. Копия письма направлена высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Федерике Могерини.

Депутаты написали, что осознают усилия Украины и контекст, в котором проходят переговоры с Россией об обмене пленными.

При этом парламентарии напоминают, что Цемах - подозреваемый в уголовном расследовании катастрофы сбитого в Донбассе MH17. По их словам, доступ к нему и его показаниям Совместной следственной группы имеет чрезвычайную важность для расследования.

Депутаты напомнили о резолюции Совета безопасности ООН, в соответствии с которой все, кто прямо или косвенно причастен к уничтожению MH17, должны предстать перед судом.

  • 6 июля 2019 года сообщалось, что "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
  • 3 августа следователи Нидерландов, которые расследуют крушение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing MH17, заявили о желании допросить Цемаха.
  • По неподтвержденным данным, Цемах считается одним из кандидатов на обмен пленными между РФ и Украиной.

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MH17 обмен пленными владимир цемах
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