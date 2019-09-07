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Зеленский - о Цемахе: Все следственные действия были сделаны

Зеленский - о Цемахе: Все следственные действия были сделаны - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.09.2019, 14:23

Украина учла пожелания европейских партнеров

Президент Владимир Зеленский сообщил, что фигурант дела МН17 Владимир Цемах, который сегодня был выдан РФ в рамках обмена пленными, ранее был допрошен в Украине с учетом всех требований европейских партнеров. Об этом президент рассказал, общаясь с журналистами в аэропорту Борисполь.

"Допросили (члены нидерландской следственной группы – ред.). Допросили и не только перед возвращением. Мы с европейскими лидерами обсудили время, которое было необходимо для проведения дополнительного допроса. Все следственные действия – мы все это сделали", - ответил Зеленский журналистам.

Он также добавил, что Украина сделала все возможное, чтоб учесть просьбы европейцев. Однако, по словам президента, этот процесс был сложным - из-за него мог сорваться весь обмен.

Ранее сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых был и фигурант дела о трагедии малазийского Боинга Владимир Цемах.

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Владимир Зеленский обмен MH17 владимир цемах
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