Наконец-то дома. Украинские пленные прилетели в Киев

Украинские пленные прибыли в Киев (Скриншот видео ТК Прямой)

Сегодня, 7 сентября, в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими узниками Кремля и военнопленными моряками. Об этом сообщает коорреспондент LIGA.net с места событий.

Ожидается, что было освобождено 35 украинцев. Среди них 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров, - и 24 моряка: Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евген Семидоцкий, Виктор Безпальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костишин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Драч, Владимир Лисовой, Денис Гриценко.

Примечательно, что были выданы Станислав Клых и Николай Карпюк. Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос освобождения этих заключенных является для Москвы "сложным".

Встреча заключенных была трогательной. В аэропорту их ожидали более 100 родственников, президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

В свою очередь Украина выдала Москве пропагандиста Кирилла Вышинского, Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии MH17, и еще более 30 заключенных.

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