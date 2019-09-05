Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинцы Клых и Карпюк были осуждены в РФ на 20 лет лишения свободы за "преступления, совершенные во время Чеченской войны"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос освобождения политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка является для России "сложным". Об этом лидер страны-агрессора заявил во время проходившей перед журналистами встречи с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медвечуком.

"Вы знаете: у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал Путин, комментируя упоминание Медведчуком Клыха и Карпюка.

Ранее сегодня Путин анонсировал "масштабный обмен" заключенными между Украиной и РФ

Читайте также: Отложенный счет Цемаха. Свобода 35 пленных и свобода 40 миллионов

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, видео, виктор медведчук, обмен, пленные, станислав клых, николай карпюк, обмен пленными, владимир цемах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Путин: По двум заключенным у нас особая позиция - видео
Путин: По двум заключенным у нас особая позиция - видео
Samsung официально анонсировал выход складного телефона: видео
Samsung официально анонсировал выход складного телефона: видео
Суд рассмотрел апелляцию на арест боевика Цемаха - видео
Суд рассмотрел апелляцию на арест боевика Цемаха - видео
ТЭК Дело Роттердам+. Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ
У Фирташа ответили на решение АМКУ о разделении группы Ostchem
Экономика У Фирташа ответили на решение АМКУ о разделении группы Ostchem
Полиция проводит обыски в Укрэнерго
ТЭК Полиция проводит обыски в Укрэнерго
Популярное
фото/видео
Путин: По двум заключенным у нас особая позиция - видео
Путин: По двум заключенным у нас особая позиция - видео
Суд рассмотрел апелляцию на арест боевика Цемаха - видео
Суд рассмотрел апелляцию на арест боевика Цемаха - видео 11:48
Дождались. Начинает работу антикорсуд: трансляция завершена
Дождались. Начинает работу антикорсуд: трансляция завершена 09:54
Тысячи вспышек. Молнии в воронке урагана Дориан: видео
Тысячи вспышек. Молнии в воронке урагана Дориан: видео 04.09.19, 20:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 