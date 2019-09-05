Путин: По двум заключенным у нас особая позиция - видео

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос освобождения политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка является для России "сложным". Об этом лидер страны-агрессора заявил во время проходившей перед журналистами встречи с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медвечуком.

"Вы знаете: у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал Путин, комментируя упоминание Медведчуком Клыха и Карпюка.

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