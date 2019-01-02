В РФ сообщают, что Клых находится в психиатрической больнице

Станислав Клых

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинский политзаключенный Станислав Клых находится "в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра". Об этом в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ранее мама Клыха сообщала о значительном ухудшении его состояния после принудительного "лечения" в психиатрической тюремной больнице.

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В ноябре советник президента РФ Михаил Федотов ответил, что украинец "находится в удовлетворительном состоянии, за ним ведется наблюдение врачей".

В декабре Клых написал открытое письмо, в котором сообщил о своем критическом состоянии здоровья - возможной гангрене и подозрении на рак. После этого Денисова снова запросила у российской стороны информацию о его здоровье.

"Сейчас Татьяна Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщает, что Клых в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале "Психиатрической больницы", - написала Денисова.

При этом, по словам Москальковой, никаких других дополнительных обследований Клыху проводить не будут проводить, "потому что он не нуждается в них".

Украинец Станислав Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье.