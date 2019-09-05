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Хуг: Минские соглашения должны быть дополнены

Хуг: Минские соглашения должны быть дополнены - Фото
Александр Хуг (Фото: СММ ОБСЕ)
05.09.2019, 17:26

Ситуация, по мнению экс-первого заместителя главы СММ ОБСЕ, с 2014 года изменилась кардинально

Важно думать не об имплементации минских соглашений, а о том, что можно добавить к ним, заявил экс-первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в комментарии Hromadske.

«Я больше не являюсь частью процесса, но внешне вижу, что дискуссии и дебаты по имплементации Минских соглашений продолжаются. И продолжать эти дискуссии очень важно, а прекращение будет означать шаг назад», — сказал Хуг.

При этом Хуг подчеркнул, что соглашения были заключены пять лет назад, и с тех пор "ситуация и реальность изменилась кардинально с обеих сторон линии разграничения". 

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александр хуг минские соглашения
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