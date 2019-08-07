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Зеленский Путину: Нет необходимости менять Конституцию Украины

Зеленский Путину: Нет необходимости менять Конституцию Украины - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.08.2019, 14:33

Президент Владимир Зеленский заявил, что защищает права украинцев, где бы они ни находились, и для этого не нужно менять Конституцию

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не требуется менять Конституцию, чтобы защитить права украинцев. Об этом сказано в заявлении пресс-службы президента по итогам его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что защищает права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины", - сообщает пресс-служба.

Проведение конституционной реформы в Украине с учетом "особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей" предусмотрено в пункте 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора между президентами была "подтверждена важность реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР (террористические организации, созданные РФ на захваченной территории Украины, - ред.) особого статуса".

Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину из-за погибших накануне морпехов.

Утром 6 августа 2019 года около Павлополя в Приазовье из-за обстрела со стороны боевиков (с использованием, как предполагается, мины калибра 82 мм с переходником под трубу РПГ-7) погибли четыре морпеха из 36-й бригады ВСУ, которые были заняты на работах по укреплению позиции.

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изменение Конституции Владимир Зеленский
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