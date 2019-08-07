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У Путина отреагировали на звонок Зеленского пропагандой

У Путина отреагировали на звонок Зеленского пропагандой - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
07.08.2019, 13:12

В Кремле пишут, что российский президент призвал украинского "исключить обстрелы ВСУ жилых населенных пунктов Донбасса"

Пресс-служба Кремля сообщила на сайте президента РФ о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Владимиром Путиным: сделано это было в традиционном духе российской пропаганды о войне в Донбассе.

Зеленский ранее сообщил, что призвал Путина "повлиять" на то, чтобы гибридная армия РФ в Донбассе "не стреляла", и отказался сказать, как лидер страны-оккупанта отреагировал на его призывы.

Кремль пишет: президент РФ "подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".

Кроме того, у Путина сообщили, что "подтверждена важность реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР (террористические организации, созданные РФ на захваченной территории Украины, - ред.) особого статуса".

В Москве снова заявили, что Киев якобы должен договариваться с марионетками РФ в Донецке и Луганске, а не напрямую с их кураторами.

"Была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. <...> Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в нормандском формате", - резюмировали в Кремле.

Сообщения на сайтах президентов Украины и России о разговоре появились практически одновременно.

  • Утром 7 августа 2019 года, спустя сутки после гибели четырех морпехов в Приазовье, Зеленский позвонил Путину.

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