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Зеленский отказался отвечать о реакции Путина на его призывы

Зеленский отказался отвечать о реакции Путина на его призывы - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.08.2019, 12:46

Президент Украины считает, что президент страны-оккупанта России должен говорить сам за себя

Президент Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос журналистов о том, какой была реакция российского лидера Владимира Путина на его утренний звонок. Сегодня состоялся брифинг главы государства с начальником Генштаба Русланом Хомчаком.

Отвечая на вопрос, Зеленский сказал: "Вы увидите пресс-релиз (видимо, речь идет о пресс-релиза Кремля, - ред.). Я не хочу говорить вместо президента России, что он пообещал".

"Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы увидели их официально, и чтобы слова превратились в определенные шаги", - сказал президент, добавив, что "очень верит" в это. 

  • Утром 7 августа 2019 года, спустя сутки после гибели четырех морпехов в Приазовье, Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и попросил повлиять, чтобы боевики не стреляли, а после улетел в Турцию.
  • LIGA.net пишет в теме дня, что Москва нарушает перемирие и "вынуждает Зеленского воевать". Также мы шестой год подряд ведем непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины.
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