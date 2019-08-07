Зеленский отказался отвечать о реакции Путина на его призывы

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос журналистов о том, какой была реакция российского лидера Владимира Путина на его утренний звонок. Сегодня состоялся брифинг главы государства с начальником Генштаба Русланом Хомчаком.

Отвечая на вопрос, Зеленский сказал: "Вы увидите пресс-релиз (видимо, речь идет о пресс-релиза Кремля, - ред.). Я не хочу говорить вместо президента России, что он пообещал".

"Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы увидели их официально, и чтобы слова превратились в определенные шаги", - сказал президент, добавив, что "очень верит" в это.