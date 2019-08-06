В Турции назвали темы переговоров с Зеленским

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ключевыми темами переговоров президента Владимира Зеленского в Турции будут культурные отношения, сотрудничество диаспор, дипломатия и безопасность, а также оборонная промышленность. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на QHA.

Стороны надеются договориться о совместных шагах в оборонной промышленности, поскольку имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС Украины и Турции, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - отмечается в сообщении.

Будут обсуждаться также проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов.

"Такое приглашение - лучшее выражение уважения и доверие, проявленное к иностранному государственного деятеля, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире", - уточняется в сообщении.

7-8 августа Зеленский отправится с официальным визитом в Турцию.