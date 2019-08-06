Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Турции назвали темы переговоров с Зеленским

В Турции назвали темы переговоров с Зеленским - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 09:28

Президент посетит Анкару и Стамбул 7-8 августа

Ключевыми темами переговоров президента Владимира Зеленского в Турции будут культурные отношения, сотрудничество диаспор, дипломатия и безопасность, а также оборонная промышленность. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на QHA.

Стороны надеются договориться о совместных шагах в оборонной промышленности, поскольку имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС Украины и Турции, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - отмечается в сообщении.

Будут обсуждаться также проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов.

"Такое приглашение - лучшее выражение уважения и доверие, проявленное к иностранному государственного деятеля, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире", - уточняется в сообщении.

7-8 августа Зеленский отправится с официальным визитом в Турцию.

 

Напишите нам
Владимир Зеленский переговоры Турция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 