Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский утром позвонил Путину из-за погибших морпехов: видео

Зеленский утром позвонил Путину из-за погибших морпехов: видео - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)
07.08.2019, 11:12

Президент заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну"

Сегодня утром, 7 августа, президент Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за погибших вчера морпехов. Об этом он рассказал на брифинге по итогам совещания с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, секретарем СНБО Александром Данилюком и командирами боевых подразделений ООС.

"Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей. <...> Долгий был у нас разговор. Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорит, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским. Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира... но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - добавил президент.

Вторым вопросом, который он поднял в разговоре с Путиным, был вопрос разминирования: "Нужно с той стороны сократить сроки строительства моста в Станице Луганской". Также, по его словам, он затронул еще ряд вопросов, в том числе возвращение украинских военнопленных.

Второй звонок Зеленский планирует сделать уже из Турции (куда сейчас планово вылетает на встречу с руководством страны) - президенту Эмманюэлю Макрону.

"Если что-то у нас случится, мне придется вернуться. И турецкая сторона об этом знает, и президент Турции Эрдоган с пониманием к этому относится", - сказал президент, выразив надежду, что ничего экстренного не случится.

Также Зеленский планирует сегодня позвонить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и договориться с ней о срочной встрече: "Чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. А сколько еще людей могут погибнуть в этом году. Поэтому я хочу, чтобы это произошло... в ближайшее время".

Отвечая на вопрос журналистов, как отреагировал на его звонок Путин, Зеленский сказал: "Вы увидите пресс-релиз. Я не хочу говорить вместо президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы увидели их официально, и чтобы слова превратились в определенные шаги. Я очень верю в это".

Утром 6 августа 2019 года около Павлополя в Приазовье из-за обстрела со стороны боевиков (с использованием, как предполагается, мины калибра 82 мм с переходником под трубу РПГ-7) погибли четыре морпеха из 36-й бригады ВСУ, которые были заняты на работах по укреплению позиции.

LIGA.net пишет в теме дня, что Москва нарушает перемирие и "вынуждает Зеленского воевать", а также шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины.

Читайте также: У нового командующего ООС с россиянами свои счеты - волонтер

Напишите нам
Владимир Зеленский война в донбассе потери
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 