Зеленский утром позвонил Путину из-за погибших морпехов: видео

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Сегодня утром, 7 августа, президент Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за погибших вчера морпехов. Об этом он рассказал на брифинге по итогам совещания с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, секретарем СНБО Александром Данилюком и командирами боевых подразделений ООС.

"Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей. <...> Долгий был у нас разговор. Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорит, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским. Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира... но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - добавил президент.

Вторым вопросом, который он поднял в разговоре с Путиным, был вопрос разминирования: "Нужно с той стороны сократить сроки строительства моста в Станице Луганской". Также, по его словам, он затронул еще ряд вопросов, в том числе возвращение украинских военнопленных.

Второй звонок Зеленский планирует сделать уже из Турции (куда сейчас планово вылетает на встречу с руководством страны) - президенту Эмманюэлю Макрону.

"Если что-то у нас случится, мне придется вернуться. И турецкая сторона об этом знает, и президент Турции Эрдоган с пониманием к этому относится", - сказал президент, выразив надежду, что ничего экстренного не случится.

Также Зеленский планирует сегодня позвонить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и договориться с ней о срочной встрече: "Чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. А сколько еще людей могут погибнуть в этом году. Поэтому я хочу, чтобы это произошло... в ближайшее время".

Отвечая на вопрос журналистов, как отреагировал на его звонок Путин, Зеленский сказал: "Вы увидите пресс-релиз. Я не хочу говорить вместо президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы увидели их официально, и чтобы слова превратились в определенные шаги. Я очень верю в это".

Утром 6 августа 2019 года около Павлополя в Приазовье из-за обстрела со стороны боевиков (с использованием, как предполагается, мины калибра 82 мм с переходником под трубу РПГ-7) погибли четыре морпеха из 36-й бригады ВСУ, которые были заняты на работах по укреплению позиции.

LIGA.net пишет в теме дня, что Москва нарушает перемирие и "вынуждает Зеленского воевать", а также шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины.

Читайте также: У нового командующего ООС с россиянами свои счеты - волонтер