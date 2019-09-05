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Пять лет первому "Минску". США обратились к стране-оккупанту РФ

Пять лет первому "Минску". США обратились к стране-оккупанту РФ - Фото
Фото: LIGA.net
05.09.2019, 10:19

Дипломаты США подчеркнули: подписав соглашение, Кремль дал добро на прекращение огня в Донбассе. И потому давно пора выполнить и уйти оттуда.

Ровно пять лет назад после тяжелейших боев активной фазы войны России против Украины было подписано первое минское соглашение. Сегодня, 5 сентября 2019 года, об этом напомнили в посольстве США в Киеве, призвав страну-оккупанта выполнять договоренности.

"Агрессия России продолжается. Россия должна уйти из Донбасса и придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании Минских соглашений", - говорится в сообщении дипмиссии США в Украине.

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Справка. Так называемый Минский протокол (первое минское соглашение или Минск-1) - это документ, подписанный 5 сентября 2014 года в столице Беларуси, который в первую очередь предусматривал прекращение огня на востоке.

Соглашение заключено участниками Трехсторонней контактной группы: вторым президентом Леонидом Кучмой, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и послом ОБСЕ Хайди Тальявини. Также под документом стоят подписи главарей боевиков - Александра Захарченко (террористическая организация ДНР) и Игоря Плотницкого (террористическая организация ЛНР). Их подписи стоят как автографы частных лиц. По состоянию на 2019-й год первый убит, второй "свергнут" и сбежал в Россию.

  • Минск-1 не предусматривает какого-либо признания "народных республик" (де-факто - оккупационных администраций РФ в Донбассе), а лишь определяет "особый статус" неподконтрольных районов.

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минские соглашения Посольство США
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