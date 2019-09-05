Пять лет первому "Минску". США обратились к стране-оккупанту РФ

Ровно пять лет назад после тяжелейших боев активной фазы войны России против Украины было подписано первое минское соглашение. Сегодня, 5 сентября 2019 года, об этом напомнили в посольстве США в Киеве, призвав страну-оккупанта выполнять договоренности.
"Агрессия России продолжается. Россия должна уйти из Донбасса и придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании Минских соглашений", - говорится в сообщении дипмиссии США в Украине.
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Справка. Так называемый Минский протокол (первое минское соглашение или Минск-1) - это документ, подписанный 5 сентября 2014 года в столице Беларуси, который в первую очередь предусматривал прекращение огня на востоке.
Соглашение заключено участниками Трехсторонней контактной группы: вторым президентом Леонидом Кучмой, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и послом ОБСЕ Хайди Тальявини. Также под документом стоят подписи главарей боевиков - Александра Захарченко (террористическая организация ДНР) и Игоря Плотницкого (террористическая организация ЛНР). Их подписи стоят как автографы частных лиц. По состоянию на 2019-й год первый убит, второй "свергнут" и сбежал в Россию.
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