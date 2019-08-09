Яременко: Мы проиграем, если выполним минские соглашения

Богдан Яременко (Фото: Богдан Яременко/Facebook)

Украина не сможет осуществить ревизию минских соглашений и проиграет, если выполнит их в полном объеме, заявил Богдан Еременко, избранный депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа в интервью Цензор.нет.

"Мы не сможем осуществить такую ревизию. Это большая иллюзия, которой успокаивали на протяжении 5 лет и меня как эксперта, и в целом общественность... Либо мы проиграем это до конца, и нас заставят все выполнить, либо мы полностью переиграем ситуацию", - сказал он.

Яременко может возглавить комитет Верховной Рады по вопросам иностранных дел. В интервью он сообщил, что его кандидатура на этот пост была названа на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Сценарием победы для Украины Яременко считает ситуацию, в которой "все, кроме России, скажут: не сработало, давайте искать что-то другое". Это позволит, по его мнению, избавиться от давления со стороны США, Германии и Франции. Другой вариант победы, по его словам, - "полностью изменить систему", но Яременко не уточнил, что понимает под этим.

Формулировки минских соглашений Яременко назвал "очень неудачными", например то, что контроль над границей передается только после выборов. Он считает, что именно поэтому Россия не пойдет ни на какой пересмотр этих формулировок.

7 августа в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил, что для защиты прав украинцев не требуется менять Конституцию (изменение Конституции предусмотрено минскими соглашениями).

В этом же разговоре Зеленский призвал срочно провести встречу в нормандском формате

2 августа сообщалось, что США готовы рассмотреть привлечение американского президента Дональда Трампа к нормандскому формату.

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