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Кремль выдвинул три условия проведения нормандских переговоров

Кремль выдвинул три условия проведения нормандских переговоров - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
13.09.2019, 18:24

Хотят, чтобы "формула Штайнмайера" была письменно зафиксирована на встрече трехсторонней группы в Минске

Россия готова к проведению переговоров в нормандском формате в Париже, но требует выполнения трех основных условий для его проведения. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

В частности, по его словам, необходимо окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом.

Также россияне хотят, чтобы в рамках трехсторонней контактной группы была "письменно зафиксирована" так называемая формула Штайнмайера (законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО, на постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ).

Третьим условием Кремля является предварительное согласование итогов переговоров, которые должны быть зафиксированы на бумаге.

По словам Ушакова, саммит нормандской четверки может пройти в октябре. "Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита", - сказал он.

По словам представителя Кремля, сейчас активно работают советники президентов, позавчера между ними состоялся телефонный разговор.

По словам Зеленского,  встреча лидеров стран нормандской четверки должна состояться в сентябре. На ней, по требованию России, будет обсуждаться "формула Штайнмайера" .

Сегодня представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что на нормандских переговорах Украину будут склонять к неприемлемым, на его взгляд, решениям по Донбассу, на которые нельзя соглашаться. В частности он предостерег от федерализации и изменений в Конституцию.

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